La Demo di Contra Rogue Corps è disponibile su Xbox One e Nintendo Switch (domani su PS4)

Konami ha lanciato la demo di Contra: Rogue Corps, il nuovo capitolo della serie presentato all’E3, per PlayStation 4, Xbox One e Switch. La versione di prova del twin stick-shooter potrà essere scaricata in tutto il mondo.

La stessa Konami ci da un’idea del contenuto disponibile nella versione di prova. “La demo mostrerà la campagna in twin-stick e in terza persona del gioco d’azione, inclusa un’anteprima giocabile di una delle tante battaglie su larga scala contro il boss che faranno parte della versione finale. I giocatori dovranno completare missioni, raccogliendo risorse per potenziare armi e altre parti del corpo, per rimanere in vita nella Città Dannata. In caso di fallimento, i giocatori possono chiedere aiuto ad un amico online per falciare i nemici insieme. I giocatori avranno anche l’accesso alla modalità cooperativa in locale e all’esclusiva modalità PvP chiamata Carnage League”.

Nella demo è presente anche un nuovo trailer del gioco che mostra filmati inediti. I progressi effettuati nella versione di prova non incideranno sulla versione finale. Konami ha precedentemente annunciato che in Contra Rogue Corps non ci saranno microtransazioni.



Il gioco uscirà in Europa e in Giappone il 26 settembre per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. Il provato di Contra Rogue Corps è già disponibile su Everyeye.