La demo di Cyberpunk 2077 dell'E3 2019 girava su PC

Nel corso della conferenza E3 di Microsoft, CD Projekt RED ha mostrato un bel po' di materiale inedito su Cyberpunk 2077, le cui grafiche spettacolari hanno sbalordito sia il pubblico presente in sala, sia quello collegato via streaming, tanto da sembrare "next-gen", nonostante il gioco sia in uscita su PS4 e Xbox One.

In molti però avevano riportato erroneamente che la demo mostrata all'E3 dalla software house, girasse su PS4 Pro, tra cui anche un articolo di Forbes, su cui si legge, per l'appunto: "La demo girava su una PS4 PRo, che non è nemmeno la più potente console sul mercato", costringendo poi il Global Community Manager di CD Projekt RED ad intervenire su Twitter per smentire la cosa.

Tutto ciò che si è visto di Cyberpunk 2077 all'E3, funzionava su PC, il che per la verità non dovrebbe sorprendere più di tanto, visto il fatto che stiamo parlando di un gioco multi-piattaforma e che, come rivelato nei giorni scorsi, la versione PC di Cyberpunk 2077 supporterà il ray tracing fin dal lancio, per cui è chiaro che la software house abbia voluto mostrare il ttolo in tutto il suo splendore visivo.

La data d'uscita di Cyberpunk 2077 è fissata per il 16 Aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.