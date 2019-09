La demo di Daemon x Machina è disponibile per il download su Nintendo Switch

Nella notte Nintendo ha annunciato l'imminente arrivo di una demo di Daemon x Machina, ora la versione di prova del gioco è finalmente disponibile per il download anche in Europa, pronta per essere scaricata dal Nintendo eShop.

"È ora disponibile una demo gratuita di Daemon x Machina! Scopri 10 missioni complete, incluse due compatibili con il gioco in coop tramite wireless locale, e poi trasferisci i tuoi progressi nel gioco completo dal 13 settembre!"

Come ribadito, la demo permette di provare dieci missioni (di cui due in co-op), con la possibilità di trasferire i progressi effettuati nel gioco completo, indubbiamente una bella occasione per provare con mano uno dei titoli più attesi della line autunno/inverno Nintendo Switch.

Daemon x Machina sarà disponibile dal 13 settembre in esclusiva su Nintendo Switch, in formato digitale e retail anche nella speciale Orbital Limited Edition per l'Europa, edizione da collezione che include in aggiunta una statuetta dell'Arsenal alta 18 centimetri, confezione Steelbook in metallo e Artbook a colori di 100 pagine.