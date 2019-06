La demo di Dragon Quest Builders 2 è disponibile su PS4 e Nintendo Switch

Square Enix ha reso disponibile per il download la demo giocabile di Dragon Quest Builders 2, in arrivo il 12 luglio su PlayStation 4 e Nintendo Switch in formato retail e digitale.

"Dragon Quest Builders 2 è un GDR ambientato in un mondo fatto di blocchi: non lasciarti ingannare dal titolo, nonostante il numero 2, questa è un'esperienza completamente indipendente con nuovi personaggi, un vastissimo mondo, combinazioni di costruzione illimitate e una storia che divertirà sia i fan di vecchia data che i nuovi arrivati!"

Il file scaricabile da Nintendo eShop e PlayStation Store pesa 1.39 GB, la demo è tradotta in inglese, tedesco, italiano, francese e spagnolo per quanto riguarda i testi su schermi. Questa versione permette di provare le fasi di costruzione del gioco e di prendere confidenza con alcune meccaniche di Dragon Quest Builders 2, un piccolo assaggio di quello che troveremo poi nella versione completa in uscita il prossimo mese.