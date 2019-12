La demo di Dragon Quest Builders 2 è ora scaricabile su PC

Square Enix ha annunciato che una demo di Dragon Quest Builders 2 può essere scaricata gratuitamente su PC via Steam a partire da ora. La Jumbo Demo, anteprima del gioco che uscirà su PC il 10 dicembre, permette ai giocatori di scoprire le varie opzioni di costruzione che li attendono nel gioco.

Grazie alla demo, i giocatori potranno iniziare il loro viaggio per diventare dei maestri costruttori nelle prime tre aree del gioco, ovvero l’area del tutorial, l’Isola del Risveglio e una grossa parte di Camposolco. Ottime notizie anche per i costruttori che vogliono continuare la loro avventura dopo la fine della demo: il file di salvataggio potrà essere trasferito nella versione completa.

Dragon Quest Builders 2 include una grafica in alta qualità, dei comandi intuitivi con mouse e tastiera e tutti e tre i pack DLC aggiuntivi già pubblicati su console. I giocatori che effettueranno il pre-order o che acquisteranno il gioco su Steam prima del 6 gennaio 2020 riceveranno dei contenuti bonus speciali, tra cui: la ricetta per l’erba medicinale ornamentale, il logo di Dragon Quest, cinque blocchi di sigilli, la decorazione per l’ala di chimera ornamentale, la ricetta per i lucenti pixellati e la ricetta per l’illustrazione leggendaria.

Dragon Quest Builders 2 è un’esperienza totalmente indipendente e un ottimo punto di partenza per i giocatori su PC che non vedono l’ora di esplorare i mondi di questa fantastica avventura a blocchi. I giocatori si metteranno nei panni di un apprendista costruttore naufragato sull’Isola del Risveglio insieme a Malroth, un giovane misterioso che soffre di amnesia. I due esploreranno insieme varie isole e svilupperanno a mano a mano varie abilità per cercare di diventare costruttori esperti aiutando i cittadini, creando materiali e combattendo contro i nemici. L'uscita su PC è prevista per il 10 dicembre 2019. La demo può essere scaricata a questo indirizzo.