La demo E3 di Cyberpunk girava su un PC con GPU Titan RTX e CPU Intel i7-8700K

Come sappiamo, la demo E3 di Cyberpunk 2077 girava su PC e non su PlayStation 4 PRO come ipotizzato in un primo momento, adesso scopriamo anche le specifiche tecniche della macchina utilizzata per mostrare il gioco alla stampa.

Parlando con il sito tedesco Spieltimes, CD Projekt RED ha rivelato le specifiche tecniche del PC assemblato dal team polacco unicamente per questo scopo, hardware che prevede una scheda video Titan RTX, CPU Intel i7-8700K @ 3.70 GHz, scheda madre ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING e due moduli RAM da 16 GB, oltre ad un disco SSD Samsung da 512 GB.

Requisiti Cyberpunk 2077

CPU: Intel i7-8700K 3.70 GHz

RAM: G.Skill Ripjaws V, 2x16GB, 3000MHz, CL15

GPU: Titan RTX

Motherboard: ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING

SSD Samsung 960 Pro 512 GB M.2 PCIe

Alimentatore Corsair SF600 600W

Ovviamente questa configurazione è stata progettata per far girare Cyberpunk 2077 al massimo del dettaglio e senza alcun rallentamento ma non si tratta certo di specifiche definitive e il gioco sarà ottimizzato anche per PC con caratteristiche inferiori, al momento lo studio polacco fa sapere di "non essere ancora pronto per annunciare i requisiti minimi e consigliati per Cyberpunk 2077 su PC."