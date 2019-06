La demo E3 di Vampire Bloodlines 2 in 20 minuti di gameplay tra dialoghi ed esplorazione

Gli autori di Paradox Interactive ci invitano a saziarci di sangue al chiarore della Luna di Seattle ammirando una nuova video dimostrazione di 20 minuti di Vampire The Masquerade Bloodlines 2 tratta dalla demo dell'E3 2019 intravista durante l'ultimo PC Gaming Show.

Grazie alla vetrina mediatica concessa dalla kermesse videoludica californiana, e alla prova condotta dai colleghi di PC Gamer, possiamo familiarizzare con le dinamiche di gameplay che sperimenteremo immergendoci nelle atmosfere a tinte oscure di questo promettente action ruolistico.

In questo gameplay trailer, ad esempio, notiamo le ricche sfumature del sistema di dialogo e la grande libertà concessa all'utente nella scelta dei luoghi da esplorare, delle missioni da intraprendere e, quindi, della fazione vampiresca a cui promettere la nostra eterna lealtà. Tra una chiacchierata e l'altra con i loschi figuri che animani la vita notturna dei bassifondi di Seattle, sempre in questo trailer riusciamo a osservare delle fasi stealth e un paio di combattimenti incentrati sull'utilizzo delle abilità del proprio alter-ego.

Prima di lasciarvi al nuovo filmato di gioco che trovate in calce alla notizia, ricordiamo a tutti gli aspiranti succhiasangue che Vampire Bloodlines 2 uscirà nel primo trimestre del 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC, in quest'ultimo caso in esclusiva su Epic Games Store. Per un ulteriore approfondimento, vi consigliamo di leggere lo speciale su Vampire The Masquerade Bloodlines 2 confezionato da Tommaso "Todd" Montagnoli.