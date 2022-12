Al via il Demo Fest su PS Store: ecco le nuove versioni di prova gratis per PS5

Sony ha appena confermato attraverso un post sul blog ufficiale PlayStation di aver dato il via al Demo Fest 2022, nuova edizione dell'iniziativa grazie alla quale sarà possibile provare con mano alcuni dei titoli di prossima uscita.

Osservando il post pubblicato sul sito ufficiale, possiamo scoprire che le versioni di prova sono scaricabili gratuitamente e permettono di provare i seguenti giochi in versione PlayStation 5: Season: A letter to the future, Thirsty Suitors, Bramble: The Mountain King e You Suck at Parking.

Ecco di seguito i link utili per procedere con il riscatto delle demo nella versione browser del PlayStation Store:

Va precisato che il colosso nipponico non ha specificato i dettagli in merito alla durata dell'iniziativa e l'unico gioco la cui demo verrà rimossa a breve dal negozio sarà Season: in questo caso, infatti, sarà possibile procedere con il download della versione di prova solo fino al prossimo lunedì 12 dicembre 2022 alle ore 23:59 del fuso orario italiano.

