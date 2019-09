La demo di FIFA 20 arriva oggi pomeriggio? Un leak svela l'orario esatto!

Quella appena iniziata è senza dubbio la settimana della demo di FIFA 20, la versione di prova del gioco Electronic Arts dovrebbe uscire a breve, secondo alcuni rumor il download sarà disponibile oggi (martedì 10 settembre) o al più tardi nella giornata di giovedì 12 settembre.

Independent UK ha ora pubblicato un leak piuttosto interessante, la testata avrebbe ricevuto conferma da uno sviluppatore del gioco che la demo di FIFA 20 uscirà oggi pomeriggio alle 15:00 fuso orario inglese, dunque alle 16:00 in Italia. Nessuna conferma da parte del publisher e dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato come un semplice rumor in attesa di maggiori dettagli.

La versione di prova di FIFA 20 dovrebbe mettere a disposizione dei giocatori dieci squadre: Manchester City, PSG, Roma, Atletico Madrid, Liverpool, Real Madrid, Borussia Dortmund, Club America, LAFC e Vissel Kobe. Non è chiaro al momento se la demo permetterà di giocare solamente una partita amichevole o magari anche di testare la nuova modalità Volta, erede spirituale di FIFA Street.

L'annuncio ufficiale non dovrebbe tardare ad arrivare, appena disponibile su queste pagine vi forniremo il link per il download demo FIFA 20 da PlayStation Store, Xbox Store e Origin. Aspettiamo le vostre segnalazioni nello spazio qui sotto dedicato ai commenti!