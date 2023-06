La demo di Final Fantasy 16 per PS5 esce oggi, annunciato l'orario

Come anticipato nel weekend durante la finale di Champions League, la demo di Final Fantasy 16 è davvero imminente, anzi possiamo dire più che imminente, dal momento che il lancio è previsto per la giornata di oggi, lunedì 12 giugno.

Durante l'evento di pre-lancio del gioco, Square Enix ha confermato che la demo giocabile esce oggi su PlayStation Store, scaricabile da tutti liberamente. Per quanto riguarda l'Europa, il lancio è previsto alle 10:00 del mattino ora italiana, al momento il link per il download non è ancora disponibile e non conosciamo il peso della versione dimostrativa. La demo di Final Fantasy XVI permette di giocare il prologo ed ha una durata di circa due ore, focalizzandosi sulla gioventù di Clive e permettendo di prendere confidenza con le meccaniche del gioco, tra cui il combat system di stampo action.

I salvataggi della demo di Final Fantasy 16 possono essere importati nel gioco completo, chiunque giocherà con il prologo dunque potrà mantenere i progressi anche nella versione finale non appena questa sarà disponibile a partire dal 22 giugno 2023 in esclusiva su PS5. Per saperne di più sul nuovo gioco di Square Enix vi rimandiamo alla nostra prova di Final Fantasy 16 in attesa della recensione in arrivo nelle prossime settimane.