La demo di Final Fantasy 7 provata alla Gamescom: ecco la Video Anteprima

Square Enix porta alla Gamescom la demo di Final Fantasy VII Remake per PlayStation 4, in realtà la stessa già mostrata all'E3 di giugno. Ma è sempre un bel vedere. Il remake continua a fare passi in avanti e i fan della saga hanno sicuramente di che ben sperare.

Tralasciando infatti le considerazioni assolutamente personali che si possono fare sulla struttura episodica, sulla natura stessa del remake, e sulle difficoltà incontrate durante lo sviluppo, c'è da parlare di un gioco che sembra assolutamente impressionante.

Dalla cura nella produzione e nei dettagli visibile in ogni scorcio sia a livello tecnico che a livello di regia, al nuovo character design, è tutto davvero impressionante e giocarlo dal vivo fa naturalmente ancora più effetto che vedere il tutto in un trailer. Tornare a vent'anni di distanza su un titolo del genere insomma, sarà davvero interessante, soprattutto per chi è stato fan del gioco e se lo è goduto già all'epoca.

Senza indugiare oltre dunque vi lasciamo al nostro video. Per approfondire sul gioco, date un'occhiata alla nostra anteprima di Final Fantasy VII Remake anche in versione "da lettura". Sul nostro sito inoltre trovate anche le nostre impressioni sulla prova di Final Fantasy VII Remake all'E3, per un confronto.