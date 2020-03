Final Fantasy 7 Remake: la demo a confronto con il reveal trailer del 2015

A quasi cinque anni dall'annuncio, Final Fantasy 7 Remake si appresta finalmente a vedere la luce. A poche settimane dall'uscita Square Enix ha messo a disposizione dei fan in trepidante attesa una demo giocabile, e ad un utente di YouTube è venuta la brillante idea di confrontarla con il primo video gameplay di Final Fantasy 7 Remake.

Il filmato in questione, mostrato in occasione della PlayStation Experience di dicembre 2015, è stato il primo a mostrare Final Fantasy 7 Remake in azione con il motore di gioco vero e proprio. Grazie alla comparativa video, quindi, possiamo apprezzare l'evoluzione che ha subito il comparto grafico nel corso degli ultimi cinque anni di sviluppo. Come potete notare anche voi, in tutto questo tempo hanno subito delle variazioni sia la palette cromatica, sia diverse inquadrature. Anche il design dei personaggi è stato leggermente modificato, ma la sensazione è che il livello di dettaglio generale sia stato incrementato. Cosa ne pensate?

Final Fantasy 7 Remake verrà lanciato il 10 aprile su PlayStation 4 e PS4 Pro, piattaforme sulle quali rimarrà in esclusiva temporale per un anno intero. Nella giornata di ieri gli sviluppatori ci hanno parlato della ricreazione della città di Midgar e di alcuni cambiamenti apportati alla storia dopo l'attacco al Reattore (attenzione, ci sono degli spoiler!).