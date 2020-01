Demo di Final Fantasy 7 Remake: autore di Square Enix si dice deluso e ferito dai leak

Dal suo profilo Twitter, Kazushige Nojima di Square Enix decide di manifestare pubblicamente tutto il suo disappunto per i leak della Demo PS4 di Final Fantasy 7 Remake.

In risposta alle indiscrezioni che stanno imperversando in rete tra presunti video gameplay della Demo e spoiler sul gioco finale, lo sviluppatore giapponese impegnato sul progetto di FF7 Remake con l'importante incarico di Scenario Writer ha esplicitato la sua delusione con un messaggio laconico in cui spiega che "vedere tutti questi leak dopo così tanto lavoro mi sta provocando un forte mal di stomaco".

Il malessere espresso da Nojima ha provocato l'immediata reazione di moltissimi utenti della community che hanno voluto manifestare la loro vicinanza all'autore di Square Enix in questo che, come possiamo facilmente intuire, rappresenta un momento estremamente delicato per l'intero team di sviluppo che si è speso per dare forma al Remake di Final Fantasy 7.

La preoccupazione montante tra i fan della software house nipponica e dai suoi follower su Twitter ha spinto lo stesso Nojima a offrirci un aggiornamento sulle sue condizioni di salute (e non solo) con un post in cui ha ringraziato la community per averlo aiutato a sentirsi meglio. Tutto questo, mentre online continuano a impazzare i leak sull'ancora non annunciata Demo di FF7 Remake, come gli indizi sulla versione PC.