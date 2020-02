La demo di Final Fantasy 7 Remake sarà presente anche al PAX East 2020

Final Fantasy 7 Remake si mostrerà pubblicamente ancora una volta, prima del lancio in esclusiva su PlayStation 4 previsto per il mese di aprile. Square Enix ha fatto sapere che il titolo sarà presente con una demo giocabile al PAX East 2020, che si svolgerà dal 27 febbraio al primo marzo in quel di Boston.

Nessuna novità, in ogni caso: ad attendere i partecipanti alla fiera statunitense sarà la medesima demo già presentata in altre manifestazioni, tra cui L'E3 2019, la Gamescom 2019 e il Tokyo Game Show 2019. La versione dimostrativa in questione include la missione introduttiva che vede Cloud e Barret - gli unici due personaggi giocabili della demo - assieme agli altri membri di Avalanche impegnati a spegnere uno dei reattori Mako della Shinra Corporation. A tal proposito, potete leggere la nostra prova della demo di Final Fantasy 7 Remake.

Per diverso tempo s'è vociferato della possibile pubblicazione della demo sul PlayStation Store, ma ad oggi non è ancora accaduto. E se Square Enix stesse attendendo le settimane immediatamente precedenti l'uscita per renderla disponibile a tutti i giocatori? Davvero difficile dirlo al momento in mancanza di informazioni ufficiali. Final Fantasy 7 Remake, ricordiamo, verrà pubblicato il 10 aprile su PlayStation 4, piattaforma sulla quale rimarrà un'esclusiva per un anno intero. Di recente è stato pubblicato un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake che ha mostrato la Shinra Corporation, Cloudette e Red XIII.