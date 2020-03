La Demo di Final Fantasy 7 Remake è disponibile ora, ecco il link per il download!

Direttamente dal team di Square Enix giunge una notizia che farà sicuramente felice la community di videogiocatori in fervente attesa del ritorno sulla scena videoludica di Cloud, Aerith, Tifa e compagni!

Dopo che un ampio numero di rumor legati al possibile lancio di una Demo di Final Fantasy 7 Remake avevano trovato diffusione alla fine del 2019, giunge ora una conferma ufficiale da parte della software house. Il pubblico avrà la possibilità di testare la riedizione della settima Fantasia Finale grazie alla pubblicazione di una Demo gratuita del gioco.

Ma non solo, Square Enix ha scelto di sorprendere i giocatori rendendo il contenuto immediatamente disponibile su PlayStation 4! Gli utenti attivi sulla console Sony possono dunque procedere subito al download e dedicarsi all'esplorazione di Migdar!La Demo consentirà ai giocatori di testare con mano la prima sequenza di gioco, che includerà l'assalto al Reattore 1. Per festeggiare, Square Enix offre inoltre un tema esclusivo per PS4, che sarà disponibile dal 10 aprile per tutti coloro che scaricheranno la Demo entro la giornata dell'11 maggio.



Ecco il link per per accedere al contenuto direttamente da PlayStation Store:

Ricordiamo che in seguito ad un posticipo, il lancio è ora atteso per il prossimo 10 aprile. A partire da questa data, gli appassionati avranno modo di (ri)vivere le vicende narrate nell'iconico JRPG a firma di Square Enix. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Final Fantasy 7 Remake per PS4.