La demo di Forspoken analizzata da Digital Foundry: come se la cava?

Dopo aver visto un'analisi tecnica della demo di Forspoken da parte del canale Youtube VG Tech, tocca adesso a Digital Foundry dire la sua sulle condizioni della versione dimostrativa dell'Action/RPG prodotto da Square Enix, in arrivo il 24 gennaio 2023 su PC e PlayStation 5.

La nota testatasi concentra sulle modalità grafiche disponibili oltre alla qualità del Ray Tracing, e dall'analisi emergono più problematiche che lasciano intendere come ci sia ancora del lavoro di perfezionamento da svolgere. In particolare, Digital Foundry fa notare come la resa dell'illuminazione sia piuttosto altalenante, ed anche riflessi ed asset sembrano non all'altezza degli standard dell'attuale generazione di console.

Commenti non particolarmente entusiasmanti anche sul Ray Tracing, considerato difficile da percepire, mentre in modalità Prestazioni si segnalano cali di frame-rate anche piuttosto consistenti. Le modalità Prestazioni e Qualità sembrano inoltre basarsi sugli stessi preset senza grosse differenze. Digital Foundry precisa comunque che la sua è un'analisi provvisoria essendo appunto basata su una demo, e dunque il gioco completo potrebbe mostrare miglioramenti su tutti gli aspetti segnalati.

In ogni caso la tenuta tecnica della demo ha fatto discutere anche i giocatori, con alcuni confronti che hanno fatto emergere l'ipotesi di downgrade grafico per Forspoken mettendo a confronto i trailer con la versione dimostrativa. Per avere risposte definitive bisognerà dunque aspettare il prossimo 24 gennaio, quando la versione definitiva del gioco sviluppato da Luminous Productions verrà distribuito sul mercato.