La Demo Gratis di Fire Emblem Three Hopes è disponibile su Switch

Le anticipazioni sull'arrivo della Demo di Fire Emblem Three Hopes su eShop trovano conferma da Nintendo: la versione dimostrativa della nuova esperienza ruolistica di Intelligent Systems è disponibile sul negozio digitale di Switch e può essere scaricata gratuitamente da tutti i possessori della console ibrida.

La Demo Gratuita di Three Hopes consente a tutti gli appassionati del genere di immergersi nelle atmosfere del nuovo action RPG musou di Koei Tecmo per familiarizzare con il sistema di combattimento e gli eventi iniziali della campagna principale del nuovo capitolo di Fire Emblem.

Chi acquisterà il gioco dopo esserci cimentato nelle sfide della Demo gratuita potrà proseguire la propria avventura attraverso il trasferimento del salvataggio nel gioco completo, mantenendo così tutti i progressi ottenuti fino a quel momento con il proprio alter-ego.

Ad accompagnare il lancio della versione dimostrativa di Three Hopes troviamo anche un suggestivo trailer con protagonista Shez, un mercenario chiamato a incontrare i tre futuri sovrani delle nazioni che governano il Fodlan per andare alla ricerca di risposte in seguito a una brutale sconfitta per mano del misterioso Flagello Cinereo.

L'uscita di Fire Emblem Three Hopes è prevista per il sempre più prossimo 24 giugno, ovviamente in esclusiva Nintendo Switch. Per saperne di più sull'ultima fatica musou di Intelligent Systems ambientata nella dimensione ruolistica di Fire Emblem, vi invitiamo a leggere la nostra ultima anteprima di Fire Emblem Three Hopes con le novità di gameplay.