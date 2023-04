La demo gratis di Street Fighter 6 ha una data d'uscita su PC e Xbox Series X|S

Nel corso dello Showcase dedicato a Street Fighter 6, Capcom ha annunciato a sorpresa la demo gratuita del picchiaduro. Sebbene lo shadow drop sia avvenuto esclusivamente per le console della famiglia PlayStation, presto anche gli altri utenti potranno provare il titolo dell'azienda di Osaka.

A distanza di qualche ora dall'evento trasmesso in diretta streaming e presentato da Lil Wayne, il team di sviluppo ha chiarito che la demo gratis di Street Fighter 6 non sarà un'esclusiva Sony e i giocatori in possesso di una console PlayStation avranno solo un vantaggio di qualche giorno. È infatti arrivata la conferma che la stessa versione di prova del gioco sarà disponibile anche su PC (tramite Steam) e Xbox Series X|S a partire dal prossimo mercoledì 26 aprile 2023. Anche in questo caso, sarà possibile creare un personaggio e provare alcuni contenuti delle modalità single player.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su come scaricare la versione demo di Street Fighter 6 su PlayStation 4 e PlayStation 5. Per chi non lo sapesse, inoltre, Capcom ha già annunciato quali saranno i lottatori del pass dell'Anno 1 di Street Fighter 6, tra i quali troviamo anche il leggendario Akuma.