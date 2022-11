La demo gratis di Superman in UE5 è in vendita su Steam, ma state attenti è uno scam

Ricordate la splendida tech demo in Unreal Engine 5 con protagonista Superman? Sembrerebbe che qualcuno abbia deciso di appropriarsene e metterla in vendita su Steam senza il consenso dell'autore.

La demo, che può essere scaricata sul sito ufficiale in maniera completamente gratuita, è ormai disponibile dai primi mesi del 2022 e non dovrebbe essere in alcun modo pubblicata su una piattaforma di distribuzione digitale come quella Valve. Purtroppo, però, qualche malintenzionato ha effettuato il download del contenuto ad opera di Tyson Butler-Boschma e l'ha caricato su Steam come se ne fosse l'autore, piazzando il prodotto al costo di circa 10 euro.

Come riporta Tom Henderson, Tyson ha già cercato di prendere provvedimenti contro chi ha caricato la demo sul client Valve, ma al momento non sono stati raggiunti grossi risultati. Già lo scorso 7 novembre 2022 è stato tentato uno strike per violazione dei diritti d'autore, ma ad oggi non è ancora una risposta e l'autore della demo è in attesa che il contenuto venga rimosso da Steam. Stando sempre a quanto dichiarato dallo sviluppatore al noto insider, l'azienda che ha pubblicato la demo a pagamento starebbe facendo lo stesso con il canale YouTube di Tyson, al fine di farlo sospendere dalla piattaforma. I responsabili di questa mossa parecchio discutibile sostengono anche che lo sviluppatore sia un loro dipendente che non vuole condividere il frutto del suo lavoro.

Insomma, la situazione è parecchio complessa e uno degli elementi che più fanno discutere è l'assenza di un intervento immediato da parte di Valve, che già in passato ha permesso la pubblicazione di contenuti non originali sul suo client.