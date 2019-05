La demo di Heavy Rain è disponibile da oggi su PC via Epic Games Store

Se le parole "Assassino dell'Origami" non vi dicono niente, o non avevate una PlayStation 3, o vi siete persi il gioco che ha reso Quantic Dream uno degli sviluppatori più amati degli ultimi tempi. Stiamo ovviamente parlando di Heavy Rain, che presto sarà disponibile anche su PC.

Dopo essere stato lanciato nell'ormai lontano 2010 in esclusiva PlayStation 3, Heavy Rain è sbarcato poi su PS4 nel 2016, ed ora si appresta ad arrivare sui nostri computer, dove chi ancora non è riuscito a giocarlo avrà l'occasione giusta per recuperare questa lacuna.

La sua uscita sarà anticipata da una demo di Heavy Rain, che è disponibile da oggi per il download gratuito su Epic Games Store. Si tratta della stessa versione diffusa ai tempi di PS3 anche se ovviamente in versione aggiornata, e che contiene due capitoli della storia: uno con l'agente FBI Norman Jayden, e l'altro in cui si giocherà nei panni del detective privato Scott Shelby. La demo dovrebbe essere completata in circa 45 minuti, per cui i giocatori avranno di che farsi un'idea delle meccaniche di gioco.

Per saperne di più invece, vi rimandiamo alla nostra recensione di Heavy Rain.

Heavy Rain arriverà su PC il 24 Giugno, e sarà seguito da altri due celebri titoli di Quantic Dream come Beyond: Two Souls, il 22 Luglio, e Detroit: Become Human, questo autunno.