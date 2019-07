La demo di Kill La Kill IF è disponibile ora su PS4

Kill La Kill IF, nuovo gioco di Arc System Works (autori di Guilty Gear, BlazBlue e Dragon Ball FighterZ) basato sull'omonima serie anime di Kazuki Nakashima, è ora disponibile in versione demo su PlayStation Store.

"Dai creatori di Dragonball FighterZ e dall'autore dell'anime, Kazuki Nakashima, ecco Kill la Kill The Game IF! Esegui combo devastanti, distruggi gli avversari e rivivi le tue scene preferite dalla serie originale, con disegni e filmati sbalorditivi! Scopri una nuova storia attraverso gli occhi di Satsuki, mentre diventa protagonista per la prima volta!"

La demo pesa 7.24 GB e può essere scaricata dal PlayStation Store italiano, la versione di prova permette di giocare con le modalità Versus e Tutorial con quattro personaggi (Satsuki Kiryuin, Ryuko Matoi, Ira Gamagoori e Uzu Sanageyama) e di accedere al primo capitolo dello Story Mode.

Kill La Kill IF sarà disponibile in Europa dal 26 luglio nei formati Nintendo Switch, PS4 e PC Windows (solo digitale), il giorno prima il gioco uscirà invece sul mercato giapponese.