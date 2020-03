La Demo di Life is Strange 2 è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One

Dontnod ha appena pubblicato una Demo di Life is Strange 2 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Sebbene l'intero gioco sia composto da ben cinque capitoli, la versione di prova dovrebbe concentrarsi solo sul primo.

Per chi non lo conoscesse, Life is Strange 2 è un'avventura grafica che narra le vicende dei fratelli Sean e Daniel Diaz alle prese con una tragedia che sconvolgerà per sempre le loro vite. Durante il lungo viaggio i due protagonisti dovranno cavarsela tra mille difficoltà, sempre al limite tra le vicende terrene e quelle sovrannaturali. Dontnod ha descritto il gioco come "una storia socialmente rilevante, fatta di pregiudizio, perdita, fratellanza e speranza".

Nel frattempo, lo studio francese continua i lavori di sviluppo di Tell Me Why, un'altra avventura ambientata nelle fredde terre dell'Alaska che racconta la storia di due gemelli, Alyson e Tyler, abituati a leggersi nel pensiero e a percepire il dolore dell'altro, nel tentativo di affrontare il peso di alcuni terribili ricordi.

