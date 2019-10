La demo di Marvel's Avengers sarà presente all'EGX di Londra

Square Enix ha annunciato che Marvel's Avengers sarà presente in forma giocabile all'EGX che si terrà a Londra dal 17 al 20 ottobre. Per la prima volta una demo del gioco sarà disponibile nel Regno Unito dopo essere stata mostrata all'E3 di Los Angeles e alla Gamescom di Colonia.

A tal proposito i visitatori dell'EGX 2019 potranno mettere le mani sulla stessa demo già vista e provata dalla stampa durante le fiere nei mesi scorsi, la A-Day Demo di Marvel's Avengers dura circa 20 minuti e offre una veloce panoramica su alcuni aspetti della produzione, oltre a permette di dare uno sguardo al comparto tecnico.

Prima di approdare all'EGX, Marvel's Avengers sarà al New York Comic-Con in programma dal 3 al 6 ottobre, in questa occasione gli sviluppatori riveleranno nuovi dettagli sul gioco, inoltre Square Enix dovrebbe pubblicare un nuovo trailer, probabilmente con sequenze di gameplay inedite, anche se non ci sono ancora certezze a riguardo.

Marvel's Avengers uscirà il 16 maggio 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e in seguito su Google Stadia, da tempo si parla di un possibile lancio del gioco anche su piattaforme next-gen come PlayStation 5 e Xbox Scarlett, nessuna conferma è però giunta da parte del publisher.