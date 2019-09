La demo di MediEvil per PS4 verrà pubblicata oggi, annuncio allo State of Play?

Sebbene non ci siano certezze in merito, è molto probabile che questa sera durante lo State of Play Sony possa annunciare la disponibilità immediata della demo di MediEvil Remaster per PlayStation 4 e PS4 PRO.

La versione di prova è comparsa per pochissimi minuti sul PlayStation Store giapponese per poi essere rimossa, la pagina della demo esiste ancora ma riporta ora ad un messaggio di errore. Quasi certamente la compagnia annuncerà la demo questa sera nel corso dell'evento State of Play con pubblicazione al termine dello show, almeno stando ad alcune ipotesi non confermate.

MediEvil Remaster è entrato in fase gold nei giorni scorsi, questo vuol dire che lo sviluppo del gioco è terminato e il publisher si appresta a stampare le copie fisiche e distribuirle ai rivenditori di tutto il mondo in attesa del lancio fissato per il 25 ottobre su PS4/PS4 PRO.

Per saperne di più sintonizzatevi stasera alle 21:30 sul canale Twitch di Everyeye.it, seguiremo l'evento in diretta e lo commenteremo insieme a voi per una serata all'insegna delle novità targate Sony.