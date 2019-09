La demo di MediEvil, The Surge 2 e Borderlands 3 tra le live di oggi su Twitch

Nonostante l'arrivo dell'autunno è una giornata bollente quella che si prospetta oggi sul nostro canale Twitch, con tantissimi appuntamenti da non perdere assolutamente. Un esempio? Si comincia alla grandissima con la demo di MediEvil, che giocheremo in diretta a partire dalle 14.

Neanche il tempo di annunciarla allo State of Play che già ci abbiamo messo le manacce sopra e siamo pronti a discuterne con voi. Alle 15 sarà poi la volta di The Surge 2, nuovo soulslike di Deck13 che abbiamo apprezzato, nonostante si potesse fare di più. Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di The Surge 2.

Dalle 17 sarà poi il turno di FIFA 20: oggi approfondiremo prima la versione per Nintendo Switch ed i suoi contenuti, e dalle 19 giocheremo insieme al Green, per poi chiudere la giornata alle 21, quando insieme a Giorno Gaming saremo pronti a sparare in testa alle orde di tamarri che infestano Borderlands 3.

Ricapitolando dunque:

Mercoledì 25 settembre

Ore 14:00 - MediEvil Demo

Ore 15:00 - The Surge 2

Ore 17:00 - FIFA 20 per Nintendo Switch

Ore 19:00 - FIFA 20 Feat Il Green

Ore 21:00 - Borderlands 3 feat Giorno Gaming

