La demo di MediEvil è tornata disponibile nel PS Store con nuovi contenuti

In occasione delle festività natalizie, Sony e Other Ocean Interactive hanno deciso di resuscitare la Demo Vita Breve di MediEvil con l'aggiunta di nuovi contenuti.

Come il nome lascia chiaramente intendere, la Demo Vita Breve di MediEvil venne resa disponibile per un breve periodo di tempo a cavallo tra i mesi di settembre e ottobre, per promuovere il lancio del titolo avvenuto qualche settimana dopo. Adesso che è ritornata nel PlayStation Store, i giocatori che non hanno avuto modo di farlo la prima volta hanno una nuova opportunità testare gratuitamente la sezione introduttiva dell'avventura, con l'aggiunta di una serie di contenuti che potrebbero stuzzicare anche i diffidenti che dopo il primo test hanno deciso di non acquistare il gioco completo.

Adesso, infatti, possono attraversare l'intero Cimitero e raggiungere il Mausoleo di Hilltop, dove ad aspettarli troveranno il boss Demone di Vetro. Coloro che giocheranno la demo avranno l'opportunità di sbloccare un esclusivo elmo per Sir Dan Fortesque importabile nel gioco completo, nel quale normalmente non può essere ottenuto.

Non sappiamo se la demo rimarrà per sempre o verrà rimossa nuovamente, pertanto vi consigliamo d giocarci quanto prima se siete interessati. Tra l'altro, MediEvil è uno dei protagonisti dei saldi di gennaio del PlayStation Store, ed è acquistabile a 19,99 euro invece di 39,99 euro.