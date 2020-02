La demo di Persona 5 Scramble è disponibile su PS4 e Switch, link per il download

La demo giocabile di Persona 5 Scramble The Phantom Strikers è ora disponibile in Giappone su PlayStation Store e Nintendo eShop, pronta per essere scaricata su PS4 e Nintendo Switch. Ancora nessuna conferma per l'Occidente.

La versione di prova pesa circa 2.18 GB e permette di provare la prima ora del gioco, con accesso alle fasi iniziali dell'avventura. Joker è l'unico personaggio disponibile, inoltre da segnalare come i progressi non potranno essere trasferiti nella versione completa, la demo non presenta un sistema di salvataggio e giocando non verranno sbloccati bonus di alcun tipo. Di seguito i link per il download dagli store giapponesi:

Persona 5 Scramble Demo Download

Persona 5 Scramble The Phantom Strikers uscirà in Giappone il 20 febbraio sulle piattaforme citate, ATLUS e SEGA non hanno confermato nulla per quanto riguarda la pubblicazione in Europa e Nord America, nelle scorse settimane però il publisher ha registrato il marchio Persona 5 Strikers in Occidente, che possa essere questo il titolo inglese del gioco? Lo scopriremo probabilmente nei prossimi mesi.