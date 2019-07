La demo di PES 2020 arriva su PC e Xbox One, link per il download

Nella notte Konami ha pubblicato la demo PS4 di PES 2020, con qualche ora di ritardo la versione di prova è finalmente disponibile su Xbox One e PC Windows, anche se il rollout su Steam non sembra essere ancora terminato.

PES 2020 per Xbox One è ottimizzato per Xbox One X e presenta il supporto HDR 10 (questo anche su Xbox One S) e 4K, il file della demo pesa 5.9 GB e permette di accedere agli stessi contenuti della versione PlayStation 4, con tredici squadre a disposizione (tra cui Juventus, Manchester United, Corinthians, Vasco de Gama, Barcellona, Arsenal, Flamengo e San Paolo) e ad alcune funzionalità dell'Editor di PES 2020.

PES 2020 Download Demo

La versione PC invece non include la Modalità Modifica e permette dunque di giocare solamente una partita amichevole con una delle 13 squadre di club sudamericane ed europee tra quelle presenti nella demo. Da segnalare, come detto in apertura, le tempistiche per il rollout su Steam, il lancio della demo è appena iniziato e potrebbe concludersi nelle prossime ore, in alcuni territori anche nel tardo pomeriggio, la demo sarà sicuramente accessibile a tutti dopo le 18:00 di oggi, martedì 30 luglio.