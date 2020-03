RE3 Remake: i dataminer della Demo svelano nuovi dettagli su New Game Plus e gameplay

I programmatori dilettanti che si stanno cimentando nel datamining della demo di Resident Evil 3 Remake offrono degli interessanti indizi sui contenuti previsti nella versione finale del kolossal horror di Capcom.

Oltre agli spoiler sul video introduttivo, i dataminer di RE3 Remake hanno estrapolato dai file nascosti della demo tutta una serie di informazioni, come quella rappresentata dalla presenza di indizi che riconducono al New Game Plus: la modalità in questione dovrebbe sbloccare un finale alternativo e "diverse parti di gioco" non meglio specificate.

Sempre in base al datamining della versione dimostrativa di Resident Evil 3 Remake, emergerebbero anche degli indizi sui livelli di difficoltà dell'epopea horror da vivere nei panni di Jill Valentine, ossia Assistita, Normale, Difficile e Super Difficile: quest'ultima non ridurrà solo il numero delle risorse e dei consumabili reperibili all'interno della mappa di Raccoon City ma, a quanto sembra, modificherà anche la posizione di oggetti e nemici.

A proposito di contenuti ingame, i dataminer suggeriscono inoltre la presenza di concept art, modelli di personaggi, costumi e altro da sbloccare progredendo nell'avventura: tra i file inattivi della demo, vengono citati quattro costumi "segreti" per Jill e solo due per Carlos, anche se la versione finale del kolossal horror potrebbe riservare delle ulteriori sorprese da questo punto di vista. Per scoprirlo, non ci resta che attendere fino al 3 aprile per assistere al lancio di Resident Evil 3 Remake su PC, PS4 e Xbox One.