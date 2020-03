Demo di Resident Evil 3 Remake: Capcom lancia la Mr. Charlie Challenge, i dettagli

Finalmente, la Demo di Resident Evil 3 Remake è disponibile per il download e gli appassionati dell'universo Capcom possono dedicarsi ad una prima esplorazione del titolo.

Per festeggiare l'esordio del contenuto, la software house ha deciso di lanciare una simpatica sfida ai giocatori. All'interno della Demo sono infatti state inserite venti bambole raffiguranti Mr. Charlie. Gli avventurieri che riusciranno a trovarle e a distruggerle tutte potranno avere accesso ad una speciale ricompensa una volta portata a termine la partita. A coloro che riusciranno nell'impresa, Capcom regalerà 100 punti Resident Evil Ambassador.



Questi ultimi possono essere utilizzati nell'ambito del programma Ambasciatori di Resident Evil, per ricevere a materiale promozionale da diffondere tramite i propri account, prendere parte a Play-Test o avere un accesso privilegiato ad alcuni contenuti. L'iniziativa avrà una durata limitata, compresa tra giovedì 19 marzo e venerdì 3 aprile. Siete pronti ad aguzzare la vista mentre cercate di sfuggire alle pericolose grinfie di un Nemesis ritornato all'opera in forma smagliante?



In chiusura, ricordiamo che l'atteso remake sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal prossimo 3 aprile. Recentemente, Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Resident Evil 3 Remake, interamente dedicato alla componente narrativa di questa nuova avventura a Racoon City.