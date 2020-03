La Demo di Resident Evil 3 Remake per PC è disponibile su Steam: ecco come scaricarla

Dopo aver pubblicato la Demo di Resident Evil 3 Remake su console, i vertici di Capcom hanno lanciato la Demo PC di RE3 Remake: scopriamone allora i contenuti e come poter effettuare il download gratis di questa versione di prova.

La demo di Resident Evil 3 Remake può essere scaricata dalle pagine di Steam in via del tutto gratuita e senza la necessità di effettuare il preordine del titolo. In questa sua versione di prova, gli autori di Capcom ci offrono un'anteprima dell'esperienza di gioco a tinte oscure della campagna principale con protagonista Jill Valentine.

Attraverso la Demo di RE3 Remake è possibile accedere alla fase introduttiva del gioco ed esplorare le terrorizzanti ambientazioni iniziali di Raccoon City. Per poter immergersi nelle atmosfere livide del kolossal horror di Capcom, basta seguire le indicazioni fornite dall'azienda giapponese sulle pagine di Steam:

I file di installazione della demo non dovrebbero discostarsi dai 7.47 GB della versione dimostrativa approdata su Xbox One e PS4. Chi deciderà di prenotare il gioco dopo essersi cimentato con le sfide offerte dalla demo, potrà ricevere in cambio i medesimi bonus di Resident Evil 3 Remake sbloccabili da chi ha effettuato il preordine in passato, ossia le skin di Jill e Carlos presenti nel Pacchetto Costumi Classici di RE3, utilizzabili sin dal lancio del titolo previsto per il 3 aprile su PC, PS4 e Xbox One insieme a Resident Evil REsistance.