La demo di Resident Evil 4 Remake esce il 10 marzo? Molto probabile

Durante lo State of Play di febbraio, Capcom ha annunciato una Special Demo di Resident Evil 4 Remake ancora priva di una data di uscita. Almeno sulla carta, perché in teoria una data potrebbe già esserci...

L'evento Capcom Spotlight si tiene il 9 marzo alle 23:30 e durerà 26 minuti, tra i giochi presenti ci saranno Exoprimal, Ghost Trick Detective Fantasma, Monster Hunter Rise, Mega Man Battle Network Legacy Collection e Resident Evil 4 Remake.

Considerando che la stampa ha potuto intervistare i producer del gioco (ecco la nostra intervista esclusiva agli autori di Resident Evil 4 Remake) e vedere in azione RE4 Remake scoprendo tante novità, l'evento del 9 marzo potrebbe servire per mostrare magari il trailer di lancio e rendere disponibile la demo subito dopo la fine della trasmissione, e dunque a partire dalla mezzanotte del 10 marzo.

E' una nostra ipotesi e non ci sono certezze ma già in passato Capcom ha adottato questo modus operandi per le demo di Resident Evil e dunque ci sono buone probabilità che al termine di Capcom Showcase la casa di Osaka possa "droppare" la Special Demo di RE4 sugli store digitali.

Le cose andranno davvero così? Lo scopriremo tra pochi giorni, appuntamento per il 9 marzo alle 23:30 sul canale Twitch di Everyeye.