Demo di Resident Evil 5 e 6 disponibili su Nintendo Switch

Capcom ha pubblicato le demo giocabili di Resident Evil 5 e Resident Evil 6 sul Nintendo eShop, al momento le versioni di prova sono disponibili solo in Australia ma nel corso della giornata odierna arriveranno anche in altri paesi, tra cui l'Europa.

Le demo pesano rispettivamente 18.7 e 17.6 GB e permettono di provare con mano le fasi iniziali dei due giochi di Resident Evil in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 29 ottobre. Non è chiaro al momento se sarà possibile importare i progressi nelle versioni complete anche se questa ipotesi sembra essere molto probabile considerando i trascorsi di Capcom in merito.

Si tratta di una buona occasione per valutare con mano la qualità dei porting di Resident Evil 5 e RE6 per Nintendo Switch, si tratta di titoli tecnicamente non troppo recenti (usciti nel 2009 e 2012) ma la casa di Osaka sembra aver svolto un buon lavoro per quanto riguarda l'adattamento e il sistema di controllo, questo ovviamente rivisitato per sfruttare anche lo schermo touch di Nintendo Switch.

La console Nintendo si è rivelata particolarmente adatta ad ospitare i giochi della serie Resident Evil e nel corso degli anni Capcom ha portato su questa piattaforma tutti i principali episodi della saga.