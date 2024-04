La demo di Stellar Blade va benone! È stata giocata più della demo di FF7 Rebirth

Sono passati ormai diversi giorni da quando vi abbiamo parlato dettagliatamente della demo di Stellar Blade, gioco tecnico e divertente ma non innovativo. A distanza di qualche settimana, però, emergono dei dati davvero interessanti per l'ormai ex Project Eve: la demo di Stellar Blade ha registrato numeri sensazionali, superando grandi IP su PS5.

Secondo le analisi di mercato pubblicate sul portale di Game World Observer, Stellar Blade ha raggiunto un picco di 690 mila giocatori. Proprio in virtù di questa ragione è impossibile non parlare di un traguardo alquanto incredibile, in parte evidenziato dalle recenti dichiarazioni del team di sviluppo coreano Shift Up: c'è infatti chi ha giocato la demo di Stellar Blade per oltre 50 ore.

Come se ciò non fosse di per sé sufficiente, c'è un'ulteriore informazione a fungere da corredo al risultato del gioco: la demo di Stellar Blade ha avuto più utenti della prova di Final Fantasy 7 Rebirth. Quest'ultimo, infatti, ha avuto "soltanto" un picco massimo corrispondente a 380 mila player. Gli analisti concordano nell'affermare anche che l'avventura di Shift Up potrebbe persino superare i 4 milioni di persone dal day one in poi, a dimostrazione di come questo sia soltanto l'inizio.

Non c'è che dire: Stellar Blade ha di sicuro catturato l'attenzione dei giocatori di tutto il mondo, come dimostrato dai dati numerici della nuova IP in approdo in esclusiva su PS5.

