Sì, la demo di Stellar Blade esiste davvero: la conferma ufficiale di Shift Up

C'ha pensato Shift Up a rivelare quello che ormai era diventato un segreto di Pulcinella: una demo di Stellar Blade per PlayStation 5 si trova effettivamente in lavorazione, anche se al momento non è dato sapere altro.

Il primo a suggerire l'esistenza di una demo per la promettente esclusiva PS5 è stato l'account PlayStation Game Size, che lo scorso 7 marzo ha notato dei movimenti sospetti nel database del negozio digitale di Sony. Il giorno successivo la demo di Stellar Blade è effettivamente apparsa nel PlayStation Store, per poi essere rimossa in men che non si dica. Si è trattato evidentemente di un errore, ma in quel ristretto lasso di tempo qualcuno è riuscito a scaricarla, giocarla e caricare una video testimonianza in rete.

Come se l'esistenza della demo non fosse ormai ovvia, c'hanno pensato gli stessi sviluppatori di Shift Up a confermarlo in via definitiva. Come? Aggiornando temporaneamente la bio su X.com con le seguenti parole: "È vero. Stiamo preparando una versione dimostrativa di Stellar Blade". Nel frattempo il messaggio in bio è già stato sostituito, ma ci pensa lo screenshot allegato in calce a testimoniare quanto riferito. La faccina che ride in coda al messaggio dimostra che, evidentemente, la peculiare situazione venutasi a creare sta facendo divertire anche gli autori del gioco.

Shift Up, purtroppo, non si è sbilanciata sulla data di lancio reale della demo di Stellar Blade, dunque non possiamo far altro che pazientare nel mentre. Qualcosa ci dice che potrebbe spuntare fuori da un momento all'altro, anche perché al lancio della versione completa di Stellar Blade, fissato per il 26 aprile 2024, non manca poi molto.