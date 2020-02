La demo di The Legend of Zelda Breath of the Wild è caricata su eShop ma mai pubblicata

A quanto pare Nintendo ha pensato di pubblicare una demo giocabile di The Legend of Zelda Breath of the Wild per Nintendo Switch, ipotesi che sembra però ormai decisamente tramontata, considerati i quasi tre anni passati dal lancio del gioco.

I dataminer hanno scoperto l'esistenza di un file denominato "Zelda Breath of the Wild Demo" caricato il 30 gennaio 2018 sui server del Nintendo eShop. Il file pesa 270.67 MB e riporta la versione 1.5.0, a quanto pare quindi tutto era pronto per il lancio di una demo giocabile dell'ultima avventura di Link. Non è chiaro poi cosa sia accaduto ma è estremamente improbabile (seppur non impossibile) che la demo di The Legend of Zelda Breath of the Wild possa vedere ora la luce.

The Legend of Zelda Breath of the Wild è uno dei giochi più venduti per Nintendo Switch con oltre 15 milioni di unità e 1.5 milioni di copie vendute nel solo Giappone. In totale i giochi della serie hanno raggiunto e superato quota 100 milioni di pezzi venduti nel mondo e il futuro si prospetta roseo grazie all'arrivo di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 e presumibilmente di altri spin-off e giochi non ancora annunciati in via ufficiale.