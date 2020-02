La demo di Trials of Mana sta per arrivare? Un leak dal PS Store sembra confermarlo

GamStat ha scoperto che un file denominato Trials of Mana Demo è stato aggiunto recentemente nel database del PlayStation Store. Il file non è ancora pubblico ma sembra chiaro che Square Enix stia preparando il terreno per lanciare la demo del gioco.

A dicembre GamStat è stato il primo tracker al mondo a svelare l'esistenza di Resident Evil 3 Remake nello stesso modo, ovvero analizzando i nuovi file caricati sui server del PSN, non sembrano esserci troppi dubbi dunque per quanto riguarda l'arrivo di una versione di prova di Trials of Mana.

Il remake di Secret of Mana 3 (conosciuto come Seiken Densetsu 3 in Giappone) uscirà il 24 aprile su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch, la demo presumibilmente verrà pubblicata su tutte le piattaforme citate, restiamo in ogni caso in attesa di conferme o smentite da parte del publisher.

"Divertiti con questa magnifica avventura totalmente rinnovata con una grafica in alta qualità, un sistema di battaglia migliorato, nuove voci per i personaggi, una colonna sonora rimasterizzata, dei dialoghi aggiuntivi e molto altro! Scopri un’intricata storia di destini intrecciati che cambia a seconda del protagonista e degli alleati che scegli. Quest’audace avventura che sfida il destino è rinata! I nostri giovani avventurieri saranno in grado di usare il potere del mana per salvare il mondo dalla distruzione?"