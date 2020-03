La demo di Trials of Mana ha una data di uscita, pubblicato un nuovo trailer

Square Enix ha pubblicato il Final Trailer di Trials of Mana ed ha annunciato l'arrivo della demo giocabile per PlayStation 4, PC Windows e Nintendo Switch, disponibile dal 18 marzo.

La data in questione è valida al momento per il solo mercato giapponese, restiamo in attesa di comunicazioni per quanto riguarda l'Europa.

Di seguito la sinossi ufficiale: "Trials of Mana è il remake 3D del GdR giapponese pubblicato nel 1995 con il nome di Seiken Densetsu 3. Divertiti con questa magnifica avventura totalmente rinnovata con una grafica in alta qualità, un sistema di battaglia migliorato, nuove voci per i personaggi, una colonna sonora rimasterizzata, dei dialoghi aggiuntivi e molto altro! Scopri un’intricata storia di destini intrecciati che cambia a seconda del protagonista e degli alleati che scegli. Quest’audace avventura che sfida il destino è rinata! I nostri giovani avventurieri saranno in grado di usare il potere del mana per salvare il mondo dalla distruzione?"

La demo di Trials of Mana permetterà ai giocatori di provare le fasi iniziali dell'avventura, i salvataggi potranno essere trasferiti nella versione completa non appena questa sarà disponibile il 24 aprile. Ricordiamo che tutti coloro che preordineranno Trials of Mana riceveranno alcuni bonus preorder come DLC, avatar e altri contenuti.