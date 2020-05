Demo Unreal Engine su PC: servirebbe almeno una GeForce RTX 2070 Super

Si entra ormai sempre più nel vivo dell'anno che vedrà il debutto della prossima generazione di console e anche dalle grandi software house arrivano importanti annunci.

A proseguire le danze è stata di recente Epic Games, con la presentazione ufficiale della prima tech demo di Unreal Engine 5, nuova iterazione next gen del versatile motore grafico Unreal Engine. Il team, in seguito al reveal, ha offerto alcuni intriganti dettagli tecnici sull'azione mostrata al pubblico. Tra questi ultimi figura anche un sintetico paragone col mondo del gioco PC. Secondo quanto riferito, in particolare, i risultati grafici conseguiti dall'Unreal Engine 5 in questa demo potrebbero essere riprodotti su computer utilizzando una GeForce RTX 2070 Super, che il team indica come requisito minimo.



Sul fronte delle performance della demo di Unreal Engine 5 viene inoltre specificato che su PS5 è stata sfruttata la possibilità di ricorrere alla risoluzione dinamica e che per "la maggior parte del tempo", la dimostrazione ha avuto come risoluzione 2560X1440 pixel. Inoltre, la demo non ha usufruito dell'hardware dedicato al Ray Tracing presente su PlayStation. Ma non solo, discutendo ancora del mondo PC, Epic Games ha affermato che solo un SSD NVMe potrebbe potrebbe fornire la banda necessaria al trasferimento degli asset in alta risoluzione.



L'Unreal Engine 5 dovrebbe mostrarsi in azione in giochi nel corso del 2021.