Demon's Souls per PS5 al centro del prossimo documentario di NoClip: il trailer

Siete rimasti affascinati dal remake di Demon's Souls per PlayStation 5 e siete curiosi di scoprire come hanno fatto i talentuosi ragazzi di Bluepoint Games a realizzarlo? Ritenetevi fortunati, perché sta arrivando esattamente ciò che fa al caso vostro.

Noclip, canale YouTube specializzato nella realizzazione di approfondimenti sullo sviluppo dei videogiochi più influenti del panorama contemporaneo, ha appena svelato di essere al lavoro su un documentario sulla processo di sviluppo e riadattamento di Demon's Souls per PS5, la cui pubblicazione è fissata nel corso del mese di luglio. Lo speciale vanterà il contributo degli sviluppatori di Bluepoint Games e Japan Studio, e ripercorrerà gli anni di lavoro che si sono resi necessari per la creazione di uno dei migliori giochi di lancio di PlayStation 5, capace di mettere d'accordo sia la critica, sia il pubblico. Per celebrare l'annuncio, Noclip ha pubblicato il teaser trailer che potete visionare in apertura di notizia, che oltre ad alcune scene di gioco offre degli estratti dei contribuiti forniti dagli sviluppatori.

Il titolo, ricordiamo, è disponibile esclusivamente per PlayStation 5. Se siete curiosi di sapere cosa ne pensiamo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione del remake di Demon's Souls.