Demon's Souls 2 su Unreal Engine 5: la tech demo immagina il sequel del kolossal soulslike

Dopo aver immaginato il sequel di Cyberpunk 2077 su Unreal Engine 5, l'ormai celebre youtuber Enfant Terrible mette in mostra le potenzialità del motore grafico di Epic Games con una nuova tech demo dedicata, questa volta, all'iconico GDR soulslike Demon's Souls.

L'ultimo progetto fan made del celebre creatore di contenuti non si limita a ricostruire le ambientazioni del capolavoro di FromSoftware o del suo remake su PlayStation 5 firmato da Bluepoint Games, ma manda a briglie sciolte l'immaginazione dei fan mostrando loro l'ipotetico aspetto di un capitolo nuovo di zecca.

Prendendo spunto dagli iconici scenari di Demon's Souls, Enfant Terrible ha così attinto ai poliedrici strumenti di Unreal Engine 5 per plasmare un nuovo mondo soulslike pieno di mostri da combattere e di regioni da esplorare. Come per ogni altro progetto firmato da questo e dagli altri youtuber specializzatisi nello sviluppo di tech demo su UE5, anche nel caso di questo ipotetico Demon's Souls 2 ogni scena immortalata è 'fine a sé stessa' e non si concretizzerà in una demo giocabile.

Prima di lasciarvi al video e ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Demon's Souls Remake su PS5.