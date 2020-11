Demon's Souls, AC Valhalla e tutti i giochi di novembre: anche su PS5 e Xbox Series X!

Il mese di novembre è da tradizione particolarmente ricco per il mercato videoludico, ma in questo 2020 le prossime settimane saranno ancora più speciali!

Ad ampliare la famiglia degli hardware da gaming, sono infatti in dirittura di arrivo PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S, con Microsoft che aprirà le danze il 10 novembre e Sony pronta a seguire il 12 novembre (in USA, Giappone e altri mercati) e il 19 novembre (nel resto del mondo, Italia inclusa). Ad accompagnare le console di nuova generazione, troviamo una vasta selezione di videogame, tra esclusive e multipiattaforma.

Particolarmente presente Ubisoft, che propone l'attesissima avventura vichinga di Assassin's Creed: Valhalla, ma anche la versione next-gen di Watch Dogs: Legion, oltre a Just Dance 2021. In esclusiva temporale per hardware Microsoft, debutta a novembre anche Yakuza: Like A Dragon, mentre PS4 e PS5 potranno accogliere Marvel's Spider-Man: Miles Morales. In arrivo sulla sola PlayStation 5, troviamo poi Demon's Souls e Astro's Playroom. Il tutto senza dimenticare PC e Nintendo Switch, con la console Nintendo in attesa del prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Hyrule Warriors: L'Era della Calamità!



Insomma, un mese davvero ricchissimo: per aiutarvi a non perdervi nemmeno un titolo, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video dedicato a tutti i nuovi giochi di novembre 2020. Come sempre, lo trovate in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye, buona visione! In chiusura, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate due ricche rassegne dedicata alla line-up di lancio di Xbox Series X e S e alla line-up di lancio di PlayStation 5.