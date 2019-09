Demon's Souls: l'annuncio della Remaster su PS4 era atteso durante lo State of Play?

Nel corso di un podcast dedicato al futuro di PS4, il giornalista Colin Moriarty ha riferito che le fonti anonime da lui interpellate si dicono certe del fatto che i vertici di Sony annunceranno a breve un'esclusiva di terze parti per PlayStation 4: nella fattispecie, la Remaster di Demon's Souls.

Nel discutere degli annunci avvenuti durante l'ultima puntata del PlayStation State of Play, il co-fondatore del progetto Kinda Funny ha spiegato che "c'era un gioco in particolare, una remaster in uscita su PS4, che pensavo avrebbero annunciato, anche se poi non l'hanno più fatto. Non so davvero cosa stiano aspettando. Diciamo solo che l'anima brucia ancora per colpa di questa cosa".

Il riferimento all'anima (dall'inglese "soul") non può che ricollegarsi alle recenti indiscrezioni sullo sviluppo di una versione rimasterizzata per PS4 di Demon's Souls e, indirettamente, alle parole pronunciate dallo stesso Colin Moriarty nel marzo di quest'anno, giusto un mese dopo i festeggiamenti per il decimo anniversario dall'uscita su PlayStation 3 dell'action ruolistico di From Software che ha dato origine alla serie di Dark Souls.

A voler dar retta al giornalista statunitense, si tratterebbe perciò di una Remaster e non di un Remake di Demon's Souls, un progetto di cui ha parlato nei mesi scorsi lo stesso boss di From Software e ideatore della saga dei 'Souls, il maestro giapponese Hidetaka Miyazaki.