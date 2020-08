Demon's Souls, aspettando il remake: in video un'intera area rimossa dal gioco PS3!

L'annuncio di Demon's Souls per PS5 ha offerto conferma alla numerose indiscrezioni circolate nei mesi antecedenti al reveal di giugno, che volevano Bluepoint Games impegnata proprio nel rifacimento del gioco FromSoftware.

Al momento, non sono purtroppo disponibili molte informazioni su quelli che saranno i contenuti del remake, sul quale vi è ancora uno stretto riserbo. Ignoto è inoltre il periodo di uscita del gioco, nonostante alcuni recenti avvistamenti sembrino suggerire la possibilità che Demon's Souls arrivi al lancio di PS5. In attesa che Sony o Bluepoint Games offrano al pubblico nuovi dettagli sull'attesa produzione, dal noto dataminer Lance McDonald giunge un video decisamente interessante.

Noto nella community FromSoftware per le sue attività di recupero di Cut Content di Bloodborne e della trilogia di Dark Souls, l'utente ha infatti pubblicato un ricco approfondimento dedicato a Demon's Souls. Al suo interno, McDonald accompagna la community alla scoperta delle Terre del Nord, in un'area originariamente prevista dagli autori nipponici. In seguito rimossa e resa inaccessibile con la rottura della relativa Arcipietra, quest'ultima è stata recuperata dall'abile content creator su PlayStation 3. Potete scoprire tutti i dettagli tramite il video che trovate in apertura a questa news: buona visione!



Ci sono possibilità che l'area sia reintrodotta grazie al remake di Demon's Souls? Più volte Bluepoint ha affermato che il titolo PS5 sarebbe stata la sua opera più ambiziosa, ma, come detto, al momento non vi sono dettagli precisi su quelli che saranno i suoi contenuti. Non resta dunque altro da fare che attendere per saperne di più!