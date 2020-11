Demon's Souls: come affrontare e sconfiggere il Cavaliere della Torre

I Demoni giganti sono boss tipici della serie Souls, e sono senza dubbio terrificanti. Ma ancora peggio sono quelli completamente ricoperti da un'armatura di piastre e un enorme scudo impenetrabile. Tutti però hanno un punto debole: vediamo come battere il Cavaliere della Torre.

Dopo aver affrontato Falange ed esservi liberati degli arcieri alla fine del sentiero, troverete una porta di nebbia che vi condurrà alla boss-fight con il Cavaliere della Torre. Un breve filmato introduttivo vi mostrerà l'imponente demone e i suoi alleati, una serie di arcieri appostati sugli spalti dell'arena. Prima di dedicarvi al vostro nemico principale, assicuratevi di farli fuori perché potrebbero rendere molto più difficile il combattimento. Fortunatamente si trovano in punti riparati che vi consentono di evitare gli attacchi a distanza del Cavaliere. Solo due degli arcieri si trovano sulle due scalinate frontali; qui sarete più esposti ai proiettili magici del boss, per cui uccideteli rapidamente e rimanete in movimento.

Una volta che tutti gli 8 tiratori saranno spariti, potrete scegliere quale metodo usare per affrontare e sconfiggere il gigante in armatura, se a distanza o in corpo a corpo.

Mantenendo la distanza

Se avete a disposizione incantesimi, archi o balestre, potete tenervi a distanza e colpire da lontano il cavaliere. In questo caso, la prima cosa da fare è prendere posizione su una delle balconate che vi consenta di fare fuoco ma anche di rimanere al riparo o comunque schivare facilmente i proiettili in arrivo. Questo è molto importante poiché per ferire il boss con un incantesimo o un dardo dovrete fare fuoco nel momento in cui sta per lanciarvi contro il suo proiettile: noterete che, per caricare il colpo, sposterà lo scudo di lato, esponendosi per pochi secondi.

Le balconate in fondo all'arena dovrebbero essere sicure e al riparo dai proiettili magici del demone, anche se dovrete camminare su e giù per un po' prima di trovare un punto in cui un qualche muro non blocchi i vostri attacchi. In alternativa, potreste posizionarvi sugli spalti dove stavano gli arcieri per essere più vicini al bersaglio; attenzione però, perché sarete più vulnerabili.

Cercate di mirare alla testa del Cavaliere. Se avete difficoltà nel mettere a segno il colpo, potete anche mirare alle sue caviglie finché non cade a terra. Ripetete il ciclo almeno un paio di volte, senza dimenticare di curarvi, e alla fine potrete dichiararvi i fieri possessori di una nuova Anima di Demone di Ferro.

In corpo a corpo

Preparatevi a rotolare e schivare gli attacchi in Demon's Souls, perché vi serviranno parecchie schivate se affronterete il Cavaliere da vicino. Questo boss può essere una vera seccatura se non riuscite ad aggirarlo velocemente. Il suo fendente con la lancia causa ingenti danni, oltra al fatto che vi getterà a terra per parecchio tempo. Fortunatamente, se non riuscite a schivarlo, dovreste riuscire a rialzarvi in tempo per evitare il secondo attacco.

Anche in questa strategia è necessario sbarazzarsi degli arcieri. Assicuratevi di finirli, perché potrebbe capitare che sopravvivano a un'eventuale caduta, finendo nell'arena insieme al Cavaliere e costringendovi a schivare sia i suoi attacchi che i loro. Un attacco pesante seguito da uno leggero dovrebbero bastare per eliminarli sul posto.

Quando non ci saranno più arcieri di cui occuparsi potrete fronteggiare il colosso di metallo a testa bassa. L'obiettivo è rotolargli alle spalle, o al limite accanto alle gambe. Il Cavaliere vi attaccherà in tre modi quando sarete in quella posizione: proverà a schiacciarvi con un piede (facilmente evitabile con rotolata), salterà all'indietro per allontanarsi e infine userà un attacco ad area facile da prevedere ma veramente pericoloso per i vostri punti salute. Se vedete che il Cavaliere sta alzando lo scudo, significa che si sta preparando per questo devastante attacco: schiantando lo scudo al suolo provocherà un'ondata di energia blu tutto attorno a lui da cui dovrete cercare di allontanarvi in fretta.

Evitate questi attacchi e nel frattempo continuate a colpirlo alle caviglie. Prima o poi la sua armatura comincerà a spaccarsi e lui cadrà a terra. Allontanatevi se non volete essere schiacciati! Una volta a terra, concentrate i vostri attacchi migliori sulla testa del boss. Occorreranno due o tre di questi cicli per eliminarlo definitivamente.

Riassumendo, ecco come sconfiggere il Cavaliere della Torre:

Eliminate gli arcieri. Ci sono 8 arcieri in tutto da eliminare. 6 si trovano ai lati dell'arena mentre 2 sono sulle scalinate che portano alle balconate laterali. Colpite le caviglie. Sia che attacchiate a distanza che da vicino, dovrete colpire ripetutamente le caviglie corazzate del Cavaliere per farlo cadere. Attaccate la testa. Quando il Cavaliere si trova a terra, mirate alla testa usando i vostri attacchi più forti. Dovrebbero bastare due o tre cicli per avere definitivamente la meglio di questo boss.

Alla fine dello scontro verrete ricompensati con una preziosa Anima del Demone di Ferro, un consumabile che si rivelerà molto utile. Avete già aperto la porta segreta in Demon's Souls?