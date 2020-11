Demon's Souls: come effettuare una schivata con rotolamento

Anche se parare e bloccare può essere un buon modo per evitare di subire danni pesanti, a volte la cosa migliore è semplicemente togliersi di mezzo schivando l'attacco in arrivo. Per farlo, dovete imparare a gestire la tecnica del rotolamento.

Se non riuscite ancora a calcolare con precisione il tempismo per la parata o se non avete uno scudo abbastanza buono per bloccare, allora potreste provare a schivare. Questa mossa però potrebbe mettervi in una situazione ancora peggiore, quindi dovete fare attenzione e capire bene quando usarla.

Quando volete eseguire una schivata, mantenete semplicemente la levetta sinistra nella direzione in cui volete andare e premete Cerchio. Non tenete premuto il pulsante altrimenti inizierete a correre invece di eseguire il rotolamento.

Lo Sprint potrebbe funzionare per schivare gli attacchi nemici, ma non è molto sicuro poiché l'animazione dello scatto impiega più tempo per iniziare rispetto alla semplice schivata in rotolamento.

Ricordatevi inoltre di non "spammare" il tasto Cerchio, cioè non premerlo ripetutamente: facendolo, schiverete due volte di seguito e potreste finire in un punto dove non avevate assolutamente intenzione di andare. La schivata doppia va bene ma soltanto se era quello che pianificavate realmente di fare per allontanarvi ulteriormente!

Se la schivata non dovesse bastare per sfuggire a un attacco nemico, allora potreste ritrovarvi nei guai e perdere molta salute: cercate di recuperare la salute il più velocemente possibile per evitare uno spiacevole game over!