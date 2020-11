Demon's Souls: come giocare in modalità cooperativa su Playstation 5

Con tutta probabilità, vi ritroverete ad affrontare l'avventura di Demon’s Souls in solitaria, ma sappiate che nel corso della partita potrete sfruttare la modalità cooperativa e l'aiuto che i vostri amici e gli altri giocatori potranno fornirvi durante l’esplorazione e gli scontri con i boss.

La modalità cooperativa di Demon’s Souls, in maniera del tutto simile a quanto accade nella serie Dark Souls, può essere attivata convocando nel proprio mondo un altro giocatore, un procedimento che può essere attivato toccando il segno di evocazione lasciato dal giocatore stesso sul terreno all’interno del suo mondo. A seconda del server in cui vi troverete, se sarete connessi alla rete internet potrete visualizzare durante l’esplorazione diversi segni di evocazione, e potrete convocare fino ad un massimo di 3 giocatori contemporaneamente per fare squadra con voi e cercare di rendere la progressione all’interno del regno di Boletaria molto più facile. Fate attenzione però, perché potrete visualizzare i segni di evocazione lasciati dagli altri giocatori, amici compresi, solamente se sarete in forma umana, e dovrete quindi cercare di recuperarla prima di poter avviare ogni tipo di cooperativa.

Per avere la garanzia di riuscire a visualizzare il segno di evocazione lasciato sul terreno da un amico, dirigetevi all’interno del menu delle Impostazioni e selezionate l’opzione per modificare le impostazioni di Rete. All’interno della schermata successiva troverete l’opzione per impostare un server di rete privato: fatelo e assegnate ad esso una password, che dovrete poi condividere con gli amici con cui volete condividere l’esperienza cooperativa: loro dovranno poi accedere allo stesso menu delle impostazioni di rete, e inserire la stessa password all’interno dell’apposito campo. Se avrete eseguito questo breve procedimento correttamente e con successo, non appena un vostro amico lascerà il proprio segno di evocazione sul terreno dovreste essere in grado di vederlo e convocare il suo personaggio all’interno della vostra partita. Naturalmente, affinché possiate vedere il segno di evocazione dovrete trovarvi fisicamente nello stesso punto della mappa in cui si trova anche il vostro compagno di avventure.

Se invece sarete voi a dover lasciare il vostro segno di evocazione per fare una comparsa nel mondo di un vostro amico, ecco quello che dovete fare. Dopo aver raggiunto il Nexus per la prima volta e aver fatto la conoscenza del Monumentale, un personaggio estremamente misterioso e criptico, dovrete parlare con la donna vestita di nero che riveste il ruolo di ancella del Nexus, la quale dopo il dialogo vi consegnerà un esemplare di Pietra Occhio Blu. Quest’ultima, se consumata, vi permetterà di lasciare il vostro segno di evocazione sul terreno nel punto in cui vi trovate in quel momento, e se avrete seguito il procedimento che vi abbiamo precedentemente spiegato tale segno sarà visibile ai vostri amici.

Affrontare le sfide di Demon's Souls insieme ad alcuni amici, o ad altri giocatori, in modalità cooperativa vi permetterà di aumentare sensibilmente le vostre possibilità di sopravvivenza, soprattutto contro i boss, come ad esempio il difficile scontro contro il Cavaliere della Torre. Se invece volete saperne di più sul gioco, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Demon's Souls per PS5.