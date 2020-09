Demon's Souls: come sarà in HDR su PS5? Ce lo mostra un video fan made

I curatori del canale YouTube di HDR-X si sono serviti di una serie di software per ricostruire in HDR10 l'ultimo video gameplay di Demon's Souls per PS. Lo scopo dei creatori di contenuti è quello di "emulare" l'esperienza visiva che ci attende su PlayStation 5 giocando al kolossal soulslike in HDR+ o Dolby Vision.

Per rendere ancora più vibrante la palette di colori e le luci ammirate nel già splendido gameplay di Demon's Souls dal PS5 Showcase, i ragazzi di HDR-X hanno utilizzato programmi come Davinci Resolve nella speranza, così facendo, di restituire a schermo delle immagini fedeli agli standard più evoluti di High Dynamic Range.

Il filmato proposto dagli youtuber è in 4K e riesce a garantire la massima resa grafica soltanto tramite la visualizzazione su di un monitor o una TV che supporta gli ultimi standard HDR: vale comunque la pena sottolineare che si tratta di un esperimento fan made. La versione finale e "ufficiale" di Demon's Souls, ad ogni modo, dovrebbe impiegare delle tecniche simili per ampliare il ventaglio di colori percepiti dall'occhio umano e aumentare l'intervallo dinamico tra le aree scure e quelle maggiormente illuminate.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, e naturalmente alla bianca lavagna dei commenti, vi ricordiamo che il remake nextgen firmato Bluepoint di Demon's Souls è atteso in uscita per il 19 novembre, giusto in tempo per la data di lancio di PS5 in Italia.