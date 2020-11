Demon's Souls: come parare o bloccare con lo scudo

Rotolare per schivare gli attacchi in Demon's Souls è sicuramente una manovra utile (ha anche dato origine a molti meme su Dark Souls), ma bloccare a volte potrebbe essere più efficace, nonostante sia una tecnica sottovalutata dai più. Vediamo come effettuare correttamente un blocco.

La parata non è una tecnica difensiva versatile come le altre, ma contro alcuni avversari potrebbe rivelarsi la cosa migliore da fare. Infatti, i nemici armati in modo rudimentale con asce, spade o lance, non potranno fare granché contro un blocco; potreste addirittura farli barcollare dopo l'attacco.

Dunque, come si effettua una parata, o blocco che dir si voglia? Non è nulla di complicato: fintanto che avete equipaggiato uno scudo o un'altra arma nel braccio sinistro, potrete parare tenendo premuto il tasto L1. Anche un'arma impugnata a due mani vi consente di bloccare, con lo stesso tasto. Se non avete niente con cui parare nella mano sinistra, il vostro personaggio effettuerà comunque un movimento alla pressione di L1, una sorta di pugno rapido che vi consentirà di contrattaccare subito dopo se fatto col giusto tempismo. Ricordatevi però che non potete fare niente di tutto ciò a mani nude.

La parata costa vigore e non annulla completamente i danni in arrivo, soprattutto se state bloccando con una spada o un'arma a due mani. L'equipaggiamento migliore per parare è, ovviamente, uno scudo, che diminuirà drasticamente (a volte azzerando del tutto) i potenziali danni dell'attacco nemico. Per parare con efficacia è necessaria molta pratica, ma una volta che saprete gestire bene le tempistiche nonché le situazioni che richiedono l'utilizzo di tale manovra, i combattimenti saranno più semplici (per quanto possa esserci qualcosa di semplice in Demon's Souls) e la vostre probabilità di sopravvivere più alte.

Tenete a mente che si tratta, spesso, di una tecnica rischiosa e che non riesce sempre. In caso di fallimenti, scacciate la frustrazione e concentratevi sul recuperare velocemente la salute del vostro personaggio.