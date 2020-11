Demon's Souls: come salvare i progressi su PlayStation 5

Vista l’estrema complessità e difficoltà di un titolo come Demon’s Souls, salvare i progressi che si riesce con fatica a conquistare, magari dopo numerosi tentativi infruttuosi, diventa una questione di vitale importanza.

Come in ogni gioco souls-like, tuttavia, effettuare il salvataggio della vostra partita non sarà un’operazione banale e sempre disponibile, ma sarà piuttosto assoggettata ad una serie di condizioni che vi impediranno di salvare a piacimento. In particolare, il salvataggio di Demon’s Souls avviene automaticamente in diverse occasioni, ad esempio quando sconfiggete un boss, oppure quando respawnate dopo una morte, quando viaggiate utilizzando le Arcipietre (opzione disponibile con shortcut diretto dalla dashboard PS5), oppure ancora dopo aver scoperto una nuova zona. Questo sistema è decisamente collaudato ed affidabile, ed impedisce ad eventuali crash o errori di sistemi di rovinare la vostra partita: anche in caso di eventuali problemi, infatti, il gioco sarà in grado di riportarvi molto vicino al punto in cui vi trovavate in precedenza.

Esiste però anche un piccolo trucchetto per riuscire a forzare il salvataggio del gioco in un momento specifico a vostra discrezione, anche se vi doveste trovare nel mezzo di uno scontro, per poi ritornare al punto esatto da cui avete lasciato quando ricaricherete il salvataggio. Potete effettuare questa operazione aprendo il menu di gioco tramite la pressione del tasto Options sul DualSense e selezionando l’opzione Ritorna al Menu Principale. In ogni caso, ricordate di trovare un posto tranquillo prima di effettuare questo tipo di salvataggio, altrimenti rischierete di infilarvi in una bruttissima situazione quando sarà il momento di ricaricare il salvataggio.

